Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet ile Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan arasında gerçekleşen ve 15'inci yüzyılın en büyük savaşlarından biri olarak kabul edilen savaşla adını tarihe yazdıran Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi, 1855 rakımlı kızıl traverten gölüyle dikkat çekiyor.

Yüz ölçümü yaklaşık 7 bin 500 metrekare, derinliği mevsimine göre 150-160 metre, genişliği ise 30 ile 50 metre arasında değişen Otlukbeli Gölü, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Yer altından çıkan kaynak suyunun kükürt ve demir yönünden zenginliği, travertenlerin renginin kızıl olmasını sağlıyor.

DOĞAL ANIT

Erzincan'a yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Otlukbeli Gölü, keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikası. Yaz aylarında az da olsa yerli turistlerin uğrak noktası olan göl, özellikle doğaseverler ve macera tutkunları için ideal destinasyon olma özelliği taşıyor. Dronla görüntülenen ve dünyadaki sayılı göller arasında yer alan Otlukbeli Gölü, keşfedilmeyi bekliyor.

Otlukbeli Gölü'nde bol miktarda maden suyu da bulunuyor. Maden sularının oluşturduğu dünyanın tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile doğal sit alanı olarak 'doğal anıt' ilan edildi.

Maden suları, kükürtlü sularının yanı sıra dere suları da karışan göl, romatizmal hastalıklar başta olmak üzere bazı hastalıkların tedavisinde fayda sağladığına inanılıyor.