T.C.

KIRŞEHİR

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15004184-2023/82-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 2023/82 Esas -2023/465 Karar sayılı ilamı ile müşteki-sanık İpek Zenger'in üzerine atılı "Basit Yaralama" suçunu işlediği sabit olduğundan; TCK'nun 86/2-2.cümle, 86/3-e, 29, 62, CMK'nun 251/3, TCK'nun 52/2, 52/4 maddeleri uygulanarak neticeten 2520 TL adli para cezası ile cezalandırılması yönünde karar verildiği, şartların oluşması nedeniyle hakkında CMK'nun 231'inci maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmasına karar verilmiştir. Kararın sanığa tebliği için yapılan araştırmada Aksaray İlçesi Ağaçören İlçesi Camili nüfusuna kayıtlı Ferhat ve Zennure kızı 15/02/1996 Altındağ doğumlu İpek ZENGER'in adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş veen son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile İTİRAZ edebileceği, İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE CMK'nun 252/2'nci maddesine göre genel usullere göre yeniden yargılama yapılacağı ve 251'inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı kalınmayacağı ilanen tebliğ olunur.

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