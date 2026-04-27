KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/111-2026/113-2026/114 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda kimliği yazılı davalılar aleyhine mahkememize

Açılan "Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil" davasına esas olmak olmak üzere;

a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer,

DOSYA NO: İLİ İLÇESİ MAH./KÖY ADA PARSEL MALİKİN ADI

2026/111 Kırşehir Merkez Akçağıl 278 5 Ahmer Eraslan ve Diğerleri

2026/113 Kırşehir Merkez Kuruağıl 108 122 Dudu Yeşil ve Diğerleri

2026/114 Kırşehir Merkez Kuşdilli 1325 20-21 Bayram Aymelek

b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı:Karayolları Genel Müdürlüğü

c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

d)Açılacak bu davalara husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerekeceği,

e)Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirdiğiniz Banka şubesine adınıza yatırılacağı,

g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,

h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 17.04.2026

