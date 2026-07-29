Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, YENİ Parti’ye katılan partililer ve yöneticilerle birlikte düzenlenen toplantının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ekicioğlu, siyasette yeni bir dönemin başladığını belirterek, “Bu ülkeyi milletimizin kurduğu partiyle, YENİ Parti’yle yönetecek; şehrimize ve ülkemize, siyasetteki seviyeyi yükselterek örnek olacağız” ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Kurucular Kurulu ve Parti Meclisi Üyesi, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan’ın da katıldığı toplantıda, CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye geçen Baran Genç (CHP Seçilmiş İl Başkanı), Gürkan Yağmur (CHP Seçilmiş Merkez İlçe Başkanı), Hatice Koçak (CHP Seçilmiş Kadın Kolları Başkanı), İl Disiplin Kurulu üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, ilçe başkanları, gençler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

"TÜRKİYE'YE VE MİLLETE HAYIRLI OLSUN"

YENİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen buluşmada ortak iradenin ortaya konulduğunu belirten Ekicioğlu, yeni oluşumun kente ve ülkeye katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Açıklamasının sonunda YENİ Parti’nin Kırşehir’e, Türkiye’ye ve millete hayırlı olmasını dileyen Ekicioğlu, partinin demokrasi mücadelesinde başarılı olmasını temenni etti.