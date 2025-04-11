Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denetimlerde Kırşehir Belediyesi'ne ait tesiste atık suların arıtma işlemine tabi tutulmadan Kılıçözü Deresi'ne deşarj ettiğini tespit etti ve para cezası kesti.

Bakanlıktan cezaya ilişkin olarak, "İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Kırşehir Belediye Başkanlığı’na ait atık su arıtma tesisinde gerçekleştirilen denetimde, kentsel atık suların bir kısmının herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan Kılıçözü Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi." açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kırşehir Belediye Başkanlığı’na, ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 671 bin TL idari para cezası uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.