Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyünde yaşayan Kadir Dişsiz'den bir süre haber alamayan yakınları, evine gitti. Dişsiz’i hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kadir Dişsiz’in hayatını kaybettiği belirlendi. Dişsiz’in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Dişsiz'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.