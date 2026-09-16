Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Kırşehir’deki bir öğrenci yurdunda meydana geldi.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Sinem Çetintaş, yurtta kaldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle rahatsızlandı.
Çetintaş’ın durumunu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çetintaş, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 24 yaşındaki öğrenci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
CENAZESİ GAZİANTEP'E GÖNDERİLDİ
Sinem Çetintaş’ın cenazesinin, hastanedeki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Gaziantep’e gönderileceği belirtildi.
Genç öğrencinin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.