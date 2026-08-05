Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında Kırşehir merkezli Aksaray ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.Ç., Ö.F.Ö., K.D., Ş.U., M.Ö., R.L., T.R.E. ve E.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.L., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.U., M.Ö. ve T.R.E. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, S.Ç., Ö.F.Ö., K.D. ve E.G. ise serbest bırakıldı.

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