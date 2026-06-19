KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

KIRŞEHİR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Hissedar Süleyman oğlu 1972 doğumlu 212*****968 T.C. Kimlik numaralı ALİ TÜRK'ün adreslerine yapılan tebligatların yapılamaması ve yeni bir adres tespit edilemesi nedeniyle satış ilanı ilanen tebliğ olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir,Merkez,Saraycık Köyü 105 ada 232 parsel sayılı 22.038,64 m2 tarla vasıflı taşınmaz

Kıymeti : 440.772,80 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:04-Bitiş Tarih ve Saati: 13/10/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 10:04-Bitiş Tarih ve Saati: 09/11/2026 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir,Merkez,Saraycık Köyü 105 ada 233 parsel sayılı 3.877,22 m2 tarla vasıflı taşınmaz

Kıymeti: 77.544,40 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:04-Bitiş Tarih ve Saati: 13/10/2026 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 11:04-Bitiş Tarih ve Saati: 09/11/2026 - 11:04

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir,Merkez,Saraycık Köyü 105 ada 235 parsel sayılı 6.778,93 m2 tarla vasıflı taşınmaz

Kıymeti : 135.578,60 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 12:04-Bitiş Tarih ve Saati: 13/10/2026 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 12:04-Bitiş Tarih ve Saati: 09/11/2026 - 12:04

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir,Merkez,Saraycık Köyü 106 ada 262 parsel sayılı 3.030,75 m2 tarla vasıflı taşınmaz

Kıymeti : 121.230,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 13:35-Bitiş Tarih ve Saati: 13/10/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:35-Bitiş Tarih ve Saati: 09/11/2026 - 13:35

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kırşehir,Merkez,Saraycık Köyü 106 ada 263 parsel sayılı 1.273,89 m2 tarla vasıflı taşınmaz,

Kıymeti : 50.955,60 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:35-Bitiş Tarih ve Saati: 13/10/2026 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:35-Bitiş Tarih ve Saati: 09/11/2026 - 14:35

TAŞIT

Özellikleri: 40 DV 528 plakalı, 1996 model, FİAT 7056 kabinli marka, kırmızı renkli, 721220 şase, 804506307078378 motor nolu traktör

Kıymeti : 500.000,00 TL KDV Oranı: %1 Cinsi : Taşıt (Traktör)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : : 07/10/2026 - 10:05-Bitiş Tarih ve Saati: 14/10/2026 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati :03/11/2026 - 10:05-Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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