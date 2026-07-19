Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), Ticaret Bakanlığı'nı ziyaret etti.

Kırtasiye ürünlerinde yüzde 10-20 arasında değişen Katma Değer Vergisi'nin (KDV) kaldırılmasını talep eden TÜKİD Başkanı Taha Keresteci, ürün güvenliğinde denetimlerin artırılması ve üretim için kullanılan ham maddelerin ithalatında gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması gibi isteklerin bakanlığa iletildiğini söyledi.

Yaptıkları ziyaretlerin çok olumlu geçtiğini belirten TÜKİD Başkanı Taha Keresteci, “Bakanlık yetkililerinin gündem konularımızı çok yakından takip ettiklerini bilmek bizi son derece mutlu etti” dedi.