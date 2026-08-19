Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla merkez Petrol Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta gerçekleşen iş yeri kurşunlanması olayına ilişkin soruşturma derinleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yurt dışında bulunan örgüt elebaşı A.K.'den aldığı talimat doğrultusunda, örgüt üyelerinin bu saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti. Belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda T.K, S.E.Ç, D.E.Ö, M.A.K, M.C. ve M.K. adlı şüpheliler gözaltına alındı. 1 RUHSATIZ TABANCA VE 10 AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 10 av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adli merciler, örgüt elebaşı T.K. ve M.K. ile örgüt üyeleri S.E.Ç, M.A.K. ve M.C.'yi 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve mala zarar verme' suçlarından tutukladı. Soruşturma kapsamında yakalanan 6 şüpheliden D.E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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