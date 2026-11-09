Kış aylarında araç kabinlerinin geç ısınması ve motorun zorlanarak yakıt tüketimini artırması, sistemdeki yetersiz soğutma sıvısına dayanıyor. Ortalama 270 lira fiyatla satılan antifriz bazlı bu sıvının doğru seviyede tutulması, motorun ideal sıcaklıkta çalışmasını sağlayarak hem yakıt verimliliğini artırıyor hem de araç içini çok daha hızlı ısıtıyor.

ARAÇ KABİNİNDEKİ ISITMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Çoğu otomobilde iç mekanın ısınması için doğrudan motorun ürettiği termal enerji kullanılıyor. Sistemde dolaşan soğutma sıvısı, ısıtıcı çekirdeği adı verilen bir parçanın etrafından geçerek ısınan havayı doğrudan yolcu kabinine yönlendiriyor.

SIVI SEVİYESİNİN DÜŞÜK OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Sistemdeki soğutma sıvısının yetersiz kalması, ısıtıcı çekirdeğine gerekli sıcaklığın aktarılamamasına yol açıyor. Bu eksiklik, özellikle soğuk kış sabahlarında sürücülerin araç içini ısıtma süresini dakikalarca uzatarak motorun gereksiz yere mesai harcamasına neden oluyor.

YAKIT TÜKETİMİNİ DOĞRUDAN DÜŞÜRÜYOR

Eksik sıvı seviyesi, motorun ideal çalışma sıcaklığına ulaşmasını engelleyerek parçaların daha fazla zorlanmasına ve yakıt tüketiminin artmasına yol açıyor. Bagajda yedek olarak taşınabilen ve sisteme kolayca eklenebilen bu soğutma sıvısı, motorun yükünü hafifleterek yakıt verimliliğini doğrudan iyileştiriyor.