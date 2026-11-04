Kış aylarında oda sıcaklığında günlerce nemli kalan çamaşırların kuruma süresi, kurutma makinesine eklenecek temiz ve kuru bir havluyla doğrudan kısaltılıyor. Islak giysilerin arasındaki fazla nemi emen kuru havlu, tambur içindeki hava dolaşımını artırarak makinenin çalışma süresini ve enerji tüketimini azaltıyor.

Kurutma makinesi tamburuna ıslak çamaşırlarla birlikte kuru bir havlu atmak, nem transferini hızlandırıyor. Tambur içerisine eklenen temiz bir tenis topu ise giysilerin birbirine yapışmasını engelleyerek havanın kumaş katmanları arasında kesintisiz dolaşmasını sağlıyor. Bu mekanizma çamaşırların liflerini yumuşatıyor ve kurutma sürecinde kırışıklık oluşumunu sınırlıyor.

EKSTRA SIKMA PROGRAMI RUTUBET KOKUSUNU NASIL ENGELLİYOR?

Yıkama işlemi bittiğinde çalıştırılan ilave bir sıkma programı, kumaş dokularında hapsolan fazla suyu dışarı atıyor. Tamburdan daha düşük nem oranıyla çıkan giysiler, askıda bekleme süresini asgariye indirerek iç mekanlarda oluşan küf ve nem kokusunun önüne geçiyor.

MAKİNESİZ EVLERDE HIZLI KURUTMA TEKNİKLERİ

Kurutma makinesinin bulunmadığı ortamlarda çamaşırların asıldığı odanın düzenli havalandırılması ortamdaki nem yoğunluğunu düşürüyor. Askılıktaki giysilerin aralıklı yerleştirilmesi hava temasını artırırken, ortamdaki nem alma cihazları veya ısıtmalı kurutmalıklar buharlaşma sürecini hızlandırıyor.