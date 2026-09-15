Kars'ın Akyaka ilçesinde, kış aylarında büyükbaş hayvanların yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yetiştirilen silajlık mısırların hasadına devam ediliyor.

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Akyaka ve çevre köylerinde üreticiler, nisan ayında toprakla buluşturdukları silajlık mısırları yaklaşık 3-4 aylık gelişim sürecinin ardından toplamaya başladı.

MISIRLAR KIŞA HAZIRLANIYOR

Traktörlere bağlanan silaj makineleriyle biçilen mısırlar, römorklara yüklenerek hayvancılık işletmelerine götürülüyor. İşletmelerde traktörlerle sıkıştırılan ürünler, hava almayacak şekilde naylonla kapatılıyor. Hazırlanan silaj, kış boyunca hayvanların beslenmesinde kullanılmak üzere muhafaza ediliyor.

DEKAR BAŞINA 7-8 TON VERİM

Üretici Burhan Erkılıç, yaptığı açıklamada, silajlık mısır ekimini nisan ayının 20'si civarında gerçekleştirdiklerini, hasada ise eylül ayının 10'u gibi başladıklarını söyledi.

Ekim sonrası ürünün gelişimi için ilaçlama, ara çapa, sulama ve gübreleme çalışmaları yaptıklarını belirten Erkılıç, olgunlaşan mısırları silaj makineleriyle biçerek römorklarla işletmelerine taşıdıklarını anlattı.

Silajlık mısırın hem süt hem de besi hayvancılığında kullanıldığını ifade eden Erkılıç, "Bu yıl bizim için iyi oldu. Dekar başına 7-8 ton alıyoruz. Ancak bazı bölgelerimizi dolu vurdu, o da verimi etkiledi oralarda 3-4 ton alıyorlar" dedi.