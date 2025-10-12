Gümüşhane il merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Torul ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Silve Yaylası'ndaki vatandaşlar, kar manzarasıyla karşılaştı.

GİRESUN

Giresun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Şehir merkezinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından yağmur etkisini gösterdi.

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışının devam ettiği öğrenildi.

ORDU

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Perşembe Yaylası ile Kabadüz ilçesine bağlı 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası karla birlikte beyaza büründü.

Yaylalardaki kar yağışını bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Ordu kent merkezinde ise yağmur etkili oldu.

KAYSERİ

Kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek yerlerde ve bazı ilçelerde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı da beyaz örtü ile kaplandı. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede Erciyes Kayak Merkezi’nin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.

SİNOP

Kent genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 1856 metre rakımıyla Sinop'un en yüksek noktalarından biri olan Hacıağaç Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar ile birlikte yayla beyaz örtüye büründü.

BOLU

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte çam ağaçlarının üstünde kar birikti.

NİĞDE

Kentin yüksek kesimlerinde karı yağışı etkili oldu. Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibi, tipi nedeniyle yollarını kaybettiklerini belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Dağcılar ile iletişime geçen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, öğrencilerin dönüşü için uygun bir rota oluşturdu.

Ekipler, olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırma ihtimaline karşı da rota boyunca güvenlik önlemi aldı. Dağcılar, belirlenen rota üzerinden dönüş için harekete geçti.

ERZİNCAN-SİVAS

Erzincan ve Sivas'ta etkili olan yağmurun ardından yaşanan kar yağışı Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde ulaşımı aksattı. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan özellikle ağır tonajlı bazı araçlar yoldan çıkarak ulaşımın kısa süreliğine trafiğe kapanmasına neden oldu. Karayolları ve ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken, trafik kontrollü olarak sağlanmaya çalışılıyor.

KASTAMONU

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığı düştü.

Dağın zirvesi ve kayak merkezlerinin bulunduğu noktalarda belirli aralıklarla kar yağışı ve sis görüldü.

Kar yağışının ardından yüksek kesimlerdeki çam ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar ve sis dron ile görüntülendi.

Vatandaşlardan Seyfi Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'dan gezmek için Kastamonu'ya geldiğini söyledi.

Kar yağdığını duyunca Ilgaz Dağı'nı da görmek istediğini anlatan Kayhan, "İlk defa geliyorum. Güzel bir yer. Doğa harika. Sezonun ilk kar yağışını burada gördüm. Güzel bir duygu." dedi.

Naciye Uzun ise arkadaşlarıyla Ilgaz Dağı'nı gezmeye geldiğini söyledi.

Şenay Kayhan da Ilgaz Dağı'nın doğa harikası olduğunu ifade ederek, mevsimin ilk karını Ilgaz Dağı'nda gördüklerini kaydetti.

AMASYA

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Akdağ ve Dereli yaylalarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

TOKAT

Kentte mevsim normallerinin altına düşen soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle etkili olan yağmur sonrası sabah saatlerinde Topçam yaylasında ve Çamlıbel beldesinin yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

BARTIN

Kent merkezinde gece saatlerinde aralıklarla yağmur etkili olurken yüksek kesimlere ise kar yağdı. Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki bin 700 rakımlı Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Bölgedeki orman işçileri, beyaz örtü ile kaplanan alanları cep telefonuyla görüntüledi.

BURSA

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da gece saatlerinde başlayan kar, çok sayıda işletmenin yer aldığı Oteller Bölgesi'ni beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kayak pistlerinde ince kar tabakası oluştu.

KARABÜK

Kentte birkaç gündür etkili olan soğuk havanın ardından alçak kesimlerdeki yağmur, kent merkezine 23, Ankara'ya 263 ve İstanbul'a 425 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesinde yerini kara bıraktı.

Keltepe Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu arada, Safranbolu ilçe merkezine 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu.