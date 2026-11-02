Rusya'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bazı otoyollarda hız sınırları düşürüldü. Devlet karayolu şirketi Avtodor, 26 Ekim'den itibaren belirli ücretli yollarda kış hız rejimine geçildiğini duyurdu.

HIZ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni uygulama kapsamında, Moskova ile St. Petersburg'u birbirine bağlayan M-11 "Neva" otoyolunda, tüm güzergahta azami hız sınırı 130 km/s'den 110 km/s'ye indirildi. Benzer bir kısıtlama, M-4 "Don" otoyolunun Voronej bölgesindeki bir kesiminde de uygulanacak.

Kış dönemi için getirilen hız sınırlamalarının Nisan 2027'de kaldırılması planlanıyor. Avtodor, uygulamanın her yıl yol koşulları, hava durumu ve belirli bölgelerdeki kaza verileri dikkate alınarak trafik polisiyle birlikte belirlendiğini açıkladı.

TÜRKİYE'DEKİ SÜRÜCÜLERİN DE DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR

Kar, buzlanma ve yoğun yağışın sürüş güvenliğini olumsuz etkilediği kış aylarında Türkiye'deki sürücülerin de daha dikkatli olması yönünde uyarı yapıldı. Sürücülerin hızlarını yol ve hava koşullarına göre ayarlaması, güvenli takip mesafesini koruması önem taşıyor.