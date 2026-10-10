Mutfakta enerji tasarrufu sağlamak için önerilen pratik yöntemler gündeme geldi. Bir yayın organında yer alan yazıda, buzdolabına alüminyum folyo topu koymanın yanı sıra günlük alışkanlıklarda yapılacak değişikliklerle elektrik tüketiminin azaltılabileceği öne sürüldü.

BUZDOLABINDA ALÜMİNYUM FOLYO YÖNTEMİ

Yönteme göre, alüminyum folyonun buzdolabında kullanılmasıyla soğuk havanın daha iyi dolaşabileceği ve cihazın içindeki sıcaklığın daha dengeli kalabileceği belirtildi. Bu uygulamanın yiyeceklerin korunmasına ve enerji tüketiminin azalmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

BULAŞIK MAKİNESİNDE DE KULLANILABİLİR

Yazıda, bulaşık makinesinin üst sepetine büyükçe bir alüminyum folyo topu yerleştirilmesinin de önerildiği belirtildi. Bu yöntemin çatal ve bıçakların daha parlak görünmesine, kuruma sürecine ve kireç birikiminin azaltılmasına yardımcı olabileceği öne sürüldü.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN BU ÖNERİLERE DİKKAT

Mutfakta enerji tüketimini azaltmak için buzdolabı kapısının uzun süre açık bırakılmaması, sıcak yemeklerin soğumadan dolaba konulmaması ve dondurucunun düzenli olarak buzdan arındırılması önerildi. Yemekleri tencerenin kapağını kapatarak pişirmek ve ocakların kalan ısısından yararlanmak da tasarruf yöntemleri arasında sıralandı.