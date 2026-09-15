Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte elektrik, su ve ısınma sistemlerinde yaşanabilecek olası kesintilere karşı evlerde yapılması gereken hazırlıklar önem kazanıyor. Uzman tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan rehber, acil durumlarda temel ihtiyaçların kesintisiz karşılanabilmesi için evde bulundurulması gereken ürünleri 7 ana başlıkta topluyor.

GIDA VE SU STOKLARINDA DOĞRU STRATEJİ ÖNEMLİ

Olası kesintilerde gıda stoğunun temelini uzun ömürlü ve pişirme gerektirmeyen ürünlerin oluşturması gerektiği belirtiliyor:

Karabuğday, pirinç, yulaf, darı, makarna, un, sıvı yağ, tuz ve şeker.

Et ve balık konserveleri; konserve fasulye, bezelye, mısır; peksimet, kraker, kuruyemiş, bal ve UHT süt.

Patates, havuç, pancar, kuru soğan ve sarımsak gibi serin alanlarda saklanabilen ürünler.

İçme suyunun yanı sıra hijyenik ve evsel ihtiyaçlar için ayrı bir kullanım suyu stoğunun oluşturulması ve düzenli olarak yenilenmesi gerekiyor.

İLAÇ VE HİJYEN HAZIRLIKLARI

Kış öncesinde evdeki ilk yardım çantalarının gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Tarihi geçmiş ilaçların ayıklanması, düzenli kullanılan reçeteli ilaçların stoklanması ve sargı bezi, yara bandı ile antiseptik gibi temel malzemelerin eksiksiz bulundurulması önem taşıyor.

Hijyen kategorisinde ise sabun, diş macunu, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, çamaşır ve bulaşık deterjanı gibi günlük kullanılan ürünlerden küçük rezervler oluşturulması öneriliyor.

EVİN ISIL DENGESİ VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

Isınma sezonu başlamadan önce pencere ve kapılardaki ısı kaçaklarının yalıtılması, evdeki en sıcak odanın olası bir kesinti için belirlenmesi tavsiye ediliyor. Battaniye, polar ve kışlık tekstil ürünlerinin önceden hazır edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Elektrik kesintilerine karşı alınabilecek tedbirler ise şöyle sıralandı: Yedek pilli veya akülü el fenerleri, tam şarjlı powerbank'ler ve şarjlı aydınlatma cihazları, taşınabilir şarj istasyonları veya kesintisiz güç kaynaklarının (UPS) bakım ve şarj kontrolleri, şebeke ve internet kesintilerinde bilgi takibi için pille çalışan küçük radyolar.

ÇOCUKLAR, EVCİL HAYVANLAR VE RESMİ EVRAKLAR

Çocuklu ailelerin bebek maması, bez ve özel bakım ürünlerini; evcil hayvan sahiplerinin ise mama, kum ve veteriner ilaçlarını önceden tedarik etmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca pasaport, kimlik, tapu, ruhsat ve sigorta poliçesi gibi kritik belgelerin tek bir dosyada toplanması ve dijital kopyalarının güvenli bir ortamda saklanması tavsiye ediliyor.

KADEMELİ ALIŞVERİŞ VE BÜTÇE KORUMASI

Uzmanlar, panik alışverişi yerine ihtiyaç listesinin çıkarılarak eksiklerin haftalık rutin alışverişlere dahil edilmesi ve kademeli olarak tamamlanması gerektiğini hatırlattı.