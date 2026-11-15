Illinois eyaletinde kullanılan organik içerikli buzlanma önleyici sıvı, kar yağışı başlamadan önce yol yüzeyine uygulanıyor. Böylece kar ve buzun asfalta tutunmasının zorlaştırılması ve kış aylarında yolların daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

YOLLARA TUZ SERPMEK YERİNE SIVI PÜSKÜRTÜYORLAR

Chicago yakınlarındaki Carol Stream bölgesinde belediye ekipleri, kış aylarında kullanılan geleneksel yol tuzunun miktarını azaltmak için farklı bir yöntem uyguluyor. Tuz serpmek yerine özel araçlarla yollara organik içerikli sıvı püskürtülüyor.

Belediye yetkilisi Jason Pauling, sıvının büyük kar fırtınalarından veya yoğun kar yağışından bir gün önce bile uygulanabildiğini belirtti. Böylece buzlanma başlamadan önlem alınırken yollarda kullanılan tuz miktarı da azaltılıyor.

Pauling, uygulama sayesinde daha az tuz kullanarak asfalt yüzeyini daha hızlı şekilde kar ve buzdan arındırabildiklerini ifade etti.

BİR ÇAY KAŞIĞI TUZ BİLE SUYU KİRLETEBİLİYOR

Uygulamanın arkasındaki en önemli nedenlerden biri, kış aylarında yollara serpilen tuzun çevre üzerindeki etkisi. Kar ve buz eridiğinde tuz, yağmur ve eriyen kar sularıyla birlikte nehirlere, göllere ve yer altı sularına karışabiliyor.

Illinois merkezli Salt Smart Collaborative programının paylaştığı bilgilere göre yalnızca bir çay kaşığı tuz, yaklaşık 19 litre suyun kirlenmesine yol açabiliyor. Su kaynaklarına ulaşan tuzun temizlenmesi ise oldukça güç.

Program yetkilisi Hanna Miller, tatlı su ekosistemlerinin artan tuzluluktan olumsuz etkilendiğini belirterek kış aylarında kullanılan tuz miktarının azaltılmasının önemine dikkat çekti.

Carol Stream'de uygulanan yöntem, bölgedeki diğer belediyelerin de ilgisini çekmeye başladı. Yetkililer, kış koşullarında yolları güvenli tutarken çevreye verilen zararı azaltacak uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyor.