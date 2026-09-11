Sondaj yok, dev altyapı projeleri yok, metrelerce uzanan boru hatları hiç yok... Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Banda Davud Şah kasabasında doğalgaz, alışılmışın tamamen dışında ve tüyler ürperten bir yöntemle evlere ulaştırılıyor. Tarlalarda tesadüfen bulunan ve toprağın hemen altından çıkan doğal kaynak, bölge halkı tarafından plastik poşetlere doldurularak taşınıyor.

20 DAKİKADA DOLUYOR POŞET POŞET TAŞINIYOR

Kasabada doğalgazın ölçü birimi metreküp değil, plastik poşet. Kasaba girişindeki derme çatma barakalarda gömülü hortumlar vasıtasıyla devasa silindir poşetlere doldurulan gaz, dışarıdan bakıldığında uçan balonları andırıyor. Sokaklarda ellerinde bu dev poşetlerle koşturan çocuklar bir eğlence hissi uyandırsa da, aslında o günün akşam yemeğini pişirecek yakıtı taşıyorlar. Yaklaşık 20 dakikada dolan bir poşet gaz, küçük bir elektrikli pompa yardımıyla ocağa bağlanıyor ve ortalama 2 saatlik bir kullanım sunuyor.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA YAŞAM

Taşıma esnasında patlama riskinin son derece yüksek olduğu ve geçmişte çok sayıda ölümlü kazanın yaşandığı biliniyor. Ancak bölge halkı, yüksek enflasyon ve yoksulluk nedeniyle bu tehlikeli yönteme mecbur kalmış durumda. Mutfak tüplerinin fahiş fiyatlara ulaşması üzerine halk, tüp yerine yüzde 80 daha ucuza gelen "poşet gazı" tercih ediyor. Kendi arazisinden gaz çıkanlar hiçbir ücret ödemezken, diğer kasabalılar ise sembolik ücretlerle poşetlerini doldurarak ölümle burun buruna bir yaşam sürdürüyor.