Kasım ayının ılık başlayan ilk günleri geride kalırken, Türkiye sert bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji çevrelerinden gelen son değerlendirmeler, sıcaklıkların sert bir şekilde gerileyeceğini ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlayacağını gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün eski yöneticilerinden Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kafkaslar üzerinden inecek soğuk hava kütlesine dikkat çekti. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi’nin (ECMWF) sıcaklık anomali verilerini aktaran Uçar, Türkiye’nin önce Orta Akdeniz kaynaklı ılık ve yağışlı bir havanın etkisinde kalacağını, 5-10 Kasım tarihleri arasında ise Kafkaslar kaynaklı dondurucu sistemin yurda giriş yapacağını belirtti. Uçar, bu sistemle birlikte hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altına inerek 8 ila 12 derece birden azalabileceğini öngörüyor.

ECMWF model haritalarında Türkiye genelinin normallerin altını işaret eden mavi ve mor tonlarla kaplanması, özellikle iç ve doğu bölgelerde soğuk dalgasının belirgin şekilde hissedileceğini ortaya koyuyor.

METEOROLOJİ DE DOĞRULADI: 5 İLA 8 DERECE SOĞUYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 3-9 Kasım haftalık tahmin raporu da soğuma eğilimini doğruladı. MGM verilerine göre, 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerden başlayacak sıcaklık düşüşü, hafta sonuna kadar yurt genelinde 5 ila 8 dereceyi bulacak. Ahmet Uçar’ın 8-12 derecelik tahminine kıyasla daha ılımlı kalsa da MGM’nin projeksiyonu da değerlerin mevsim normallerinin altına düşeceğine işaret ediyor.

İSTANBUL VE ANKARA’DA HIZLI GERİLEME

Büyükşehirlerde hava sıcaklıklarındaki düşüş grafiklere net bir şekilde yansıdı. Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin raporuna göre:

İstanbul: Salı günü 19 derece olan en yüksek sıcaklık, perşembe günü 14 dereceye, cumartesi günü ise 12 dereceye inecek.

Ankara: Salı günü 19 derece ölçülen sıcaklığın cumartesi günü 9 dereceye kadar gerilemesi ve başkentte birkaç gün içinde 10 derecelik sert bir soğuma yaşanması bekleniyor.

1200 METRENİN ÜZERİNE İLK KAR GELİYOR

Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş yağışın cinsini de değiştirecek. Ahmet Uçar, rakımı 1.200 metrenin üzerinde kalan bölgelerde kar yağışı görülebileceğini ifade etti. Kar ihtimalinde sadece rakımın değil; nem, yağış yoğunluğu ve atmosferin üst katmanlarındaki sıcaklık dengesinin de rol oynayacağı vurgulandı.

MGM’nin tahminlerine göre 5 Kasım Perşembe gününden itibaren Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek alanlarda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. 8 Kasım Pazar günü ise İç Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek zirvelerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.

BUZLANMA VE DON RİSKİNE DİKKAT

Uzmanlar, 5-10 Kasım aralığında özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde sonbahardan kışa geçişin en somut adımlarının atılacağını belirtiyor. Düşen sıcaklıklarla birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulunulurken, soğuk dalgasının etki alanının önümüzdeki günlerde güncellenecek tahmin modelleriyle kesinlik kazanacağı ifade ediliyor.