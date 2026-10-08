Avrupa Gaz İletim Sistemi Operatörleri Ağı'nın (ENTSOG) 2026-2027 kış dönemine ilişkin raporuna göre kıta, önceki yıllara kıyasla daha sınırlı doğal gaz rezerviyle kışa hazırlanıyor. Özellikle Almanya ve Hollanda'daki düşük stok seviyeleri dikkat çekiyor.

DEPOLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 27'Sİ BOŞ

Gas Infrastructure Europe verilerine göre 7 Ekim itibarıyla Avrupa genelindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 72,97 olarak kaydedildi. Almanya'da bu oran yüzde 59,3, Hollanda'da yüzde 60,97 seviyesinde kalırken İtalya'da yüzde 88,21'e ulaştı.

ENTSOG, mevcut altyapının normal koşullarda kış boyunca gaz talebini karşılayabileceğini belirtti. Ancak sert geçen bir kışın veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarında yaşanabilecek aksaklıkların stokları hızla azaltabileceği uyarısında bulundu.

ENERJİ FATURALARI İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Avrupa'nın ithal LNG'ye bağımlılığının artması, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketlerini daha önemli hale getiriyor. Özellikle Asya ülkeleriyle gaz alımında yaşanabilecek rekabetin fiyatları yükseltebileceği değerlendiriliyor.

Avrupa Komisyonu ise düşük stoklara rağmen kıtanın kış döneminde gaz ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduğunu açıkladı. Yetkililer, arz güvenliğini korumak için depolama seviyelerinin yakından takip edileceğini bildirdi.