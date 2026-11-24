Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Şanlıurfa ve Mardin çevreleri dışında kalan bölgelerde yağış bekleniyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Özellikle İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 0 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hissedilir derecede azalacağı konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği belirtildi.

Valilik tarafından paylaşılan tahminlere göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

24 Kasım Salı: En düşük 6, en yüksek 9 derece.

25 Kasım Çarşamba: En düşük 0, en yüksek 9 derece.

26 Kasım Perşembe: En düşük 1, en yüksek 13 derece.

Özellikle çarşamba sabahı İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayının yaşanabileceği bildirildi. Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıkların yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.

19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve kar beklentisi nedeniyle birçok il için uyarıda bulundu.

Batı Karadeniz'de Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de Samsun ve Ordu'dan başlayacak yağışların Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Bölgenin 1000 metre üzerindeki yüksek kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

İç Anadolu'da Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak öngörülürken, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Sarı kodlu uyarı verilen 19 il ise Antalya, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Bartın ve Düzce olarak sıralandı.

RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Marmara'nın güneybatısı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, kar yağışı görülen yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Özellikle İstanbul'da çarşamba sabahı beklenen 0 derece sıcaklık ve yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.