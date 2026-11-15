Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün (15 Kasım) itibarıyla başladı.

Uygulamanın başlamasıyla birlikte trafik ekipleri farklı illerde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, ticari araçların kış lastiği kullanıp kullanmadığı kontrol edilirken ekipler ayrıca lastiklerin diş derinliklerini ve mevzuata uygunluğunu inceledi.

15 NİSAN 2027'YE KADAR DEVAM EDECEK

Şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları kapsayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek.

Lastik diş derinliği 4 milimetreden düşük olan araçlara Karayolları Trafik Kanunu gereğince 6 bin lira ceza uygulandı.

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluğunun başlamasıyla AŞTİ Güvenlik Kontrol Merkezinde denetim yaptı.

Polis ekipleri, yolcu otobüslerinin evraklarını kontrol etti, lastiklerin uygunluğunu ölçtü.

Lastik diş derinliği 4 milimetreden düşük olan araçlara 6 bin lira ceza uygulandı.

"Kilit kavşak"

43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale'de de zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında ticari araçları durdurarak lastiklerin diş derinliklerini ölçtü.

Trakya

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında ticari araçların kış lastiklerini kontrol etti.

Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otogarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere 6 bin lira cezai işlem uyguladı.

Denetimler Tekirdağ ve Edirne'de de gerçekleştirildi.

Düzce

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunun Kaynaşlı mevkisinde ticari araçlara yönelik denetim yaptı.

Kontrol noktasında durdurulan TIR, kamyon, otobüs ve minibüslerin kış lastikleri incelendi. Ekipler tarafından lastiklerin diş derinlikleri ölçülürken, sürücülere kış şartlarında güvenli seyahat için kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgi verildi.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otobüs terminalinden çıkış yapmaya hazırlanan yolcu otobüslerinin lastiklerini kontrol etti.