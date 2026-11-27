Kış lastiklerine geçiş yapan araç sahiplerinin en sık karşılaştığı sorunların başında yakıt tüketimindeki artış geliyor. Otomotiv servislerinin ve lastik üreticilerinin verilerine göre, bu artışın temel nedenlerinden biri soğuyan havayla birlikte lastik içindeki basıncın düşmesi. Doğru basınç ayarını yapmak, kış aylarında hem yakıt maliyetini düşürüyor hem de yol tutuşunu koruyor.

DÜŞÜK BASINÇ MOTORU ZORLUYOR, FREN MESAFESİNİ UZATIYOR

Uzmanlar, kış aylarında lastik basıncının sürüş güvenliği, fren mesafesi, lastik aşınması ve yakıt tüketimi üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurguluyor.

Hava basıncı azalan lastik esneyerek yola daha geniş bir yüzeyle temas ediyor. Artan sürtünme motorun daha fazla güç harcamasına ve yakıt tüketiminin yükselmesine neden oluyor. Daha yumuşak bir kauçuk bileşimine ve yoğun kılcal kanallara sahip olan kış lastiklerinde, sürüş sırasındaki esneme ve enerji kaybı yaz lastiklerine kıyasla daha yüksek seviyede gerçekleşiyor.

Basınç kaybı yalnızca yakıt tüketimini değil, sürüş güvenliğini de doğrudan etkiliyor. Verilere göre, lastik basıncının ideal değerden sadece 0,5 bar düşük olması bile viraj dengesini bozuyor ve karlı ile buzlu zeminlerde fren mesafesini uzatıyor.

LASTİKLERİ AŞIRI ŞİŞİRMEK YOL TUTUŞUNU ZAYIFLATIYOR

Yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla lastiklere gereğinden fazla hava basmak ise farklı sorunlara yol açıyor.

Teknoloji ve otomotiv uzmanlarının aktardığı bilgilere göre, aşırı şişirilen lastiklerde yuvarlanma direnci çok az düşerken, lastiğin zemine tutunma kapasitesi azalıyor. Bu durum ıslak ve karlı yollarda fren mesafesinin uzamasına, aracın dengesizleşmesine ve lastik sırtının orta kısmının erken aşınmasına neden oluyor.

İDEAL BASINÇ NE KADAR OLMALI VE HANGİ SIKLIKLA KONTROL EDİLMELİ?

Uzmanların kış koşullarında yakıt tasarrufu ve güvenlik için önerdiği basınç kuralları şu şekilde sıralanıyor:

Üretici Değerinin Üzerinde Tutun: Kış lastiklerinin basıncı, araç üreticisinin kapı içi veya yakıt deposu kapağında belirttiği standart değerden 0,1 ila 0,2 bar daha yüksek ayarlanmalı. Bu küçük artış, sıkışmış kar ve buz üzerinde lastiğin zemine daha kararlı basmasına yardımcı oluyor.

Sıcaklık Düşüşünü Hesaba Katın: Lastik üreticisi Continental'in verilerine göre, hava sıcaklığındaki her 10 derecelik düşüş lastik basıncında 0,07 ile 0,14 bar (ortalama 0,1 bar) kayba yol açıyor. Sıcaklığın 20 derece düştüğü durumlarda basınç yaklaşık 0,2 bar azalıyor.

İki Haftada Bir Kontrol Edin: Araçta lastik basıncı izleme sistemi bulunsa dahi, soğuk havalarda basıncın iki haftada bir kontrol edilmesi öneriliyor.

TÜRKİYE'DE KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU 5 AY SÜRÜYOR

Kış lastiği uygulaması Türkiye'de belirli bir takvim çerçevesinde yürütülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemeleri kapsamında, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım tarihinde başlayıp 15 Nisan'a kadar beş ay boyunca devam ediyor.

Valilikler ise yerel hava ve iklim koşullarına bağlı olarak bu süreyi başlangıç ve bitiş tarihlerinden birer ay uzatma yetkisine sahip.

Hususi otomobiller için yasal bir zorunluluk bulunmasa da uzmanlar, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde güvenli sürüş için kış lastiğine geçilmesini öneriyor.