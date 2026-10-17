İşletmeci firma Centrica'nın Nisan 2027’den sonra tesisteki faaliyetleri durdurmayı planladığını açıklaması üzerine, 1 milyondan fazla üyesi bulunan Unite sendikası iktidardaki İşçi Partisi hükümetine acil müdahale çağrısında bulundu. Sendika, tesisin kapanmasının hem 450 kişinin işini kaybetmesine yol açacağını hem de olası bir enerji krizinde elektrik kesintileri ve ısınma sorunları doğuracağını savundu.

ANLAŞMAZLIKLAR NEDENİYLE KRİZ YARATTI

Yorkshire kıyılarının 18 mil açığında, deniz altındaki tükenmiş bir doğalgaz sahasında yer alan dev tesis, Birleşik Krallık’ın kış aylarındaki enerji güvenliği açısından hayati bir sigorta olarak görülüyor.

Anlaşmazlıklar nedeniyle şu anda boş tutulduğu belirtilen depolarda, İngiltere’nin yalnızca 12 günlük gaz stokunun kaldığı ve bu durumun yakın tarihin en düşük seviyesi olduğu ifade ediliyor.

İşletmeci Centrica, tesisi 2 milyar sterlinlik yatırımla yenileyip kapasitesini artırmak istiyor ancak hükümetten gelir garantisi sağlayan bir fiyatlandırma mekanizması talep ediyor. Şirket CEO'si Chris O'Shea, böylesine kritik bir stratejik varlığın geleceğinin sadece basit bir "ticari karar" olarak değerlendirilemeyeceğini vurguluyor.

SENDİKA HER YOLU DENİYOR

Buna karşın hükümet kanadı ve Savunma Bakanlığı yetkilileri, tesisin genişletilmesinin tamamen şirketin kendi ticari kararı olduğunu, devletin fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjiye yatırım yapmayı hedeflediğini belirtiyor.

İşçilerin haklarını korumak ve olası bir enerji krizinin önüne geçmek isteyen Unite sendikası ise, hükümetin Centrica ile anlaşamaması durumunda dev gaz tesisini kamulaştırma seçeneği de dahil olmak üzere her yolu denemesi gerektiğini savunuyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar ve artan küresel rekabet nedeniyle gaz fiyatlarının yükseldiği bir dönemde yaşanan bu kriz, İngiltere'de enerji güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.