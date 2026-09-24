Polonya’da yapılan kapsamlı bir araştırma, 150 metrekarelik tipik bir müstakil evin yıllık ısıtma faturasını masaya yatırdı. Dört kişilik bir ailenin yaşadığı ve orta düzeyde ısı yalıtımına sahip bir ev esas alınarak yapılan analizde, en cep dostu sistem ile en pahalı yakıt türü arasındaki dev fark dikkat çekti.

EN EKONOMİK OLANI ISI POMPASI

WNP.pl portalında detayları paylaşılan araştırmaya göre, yıllık bazda en düşük işletme maliyetine sahip sistem toprak kaynaklı ısı pompası (yerden ısıtmalı) oldu.

Soğutucu akışkanı ısıtmak yerine çevredeki doğal ısıyı elektrik enerjisiyle eve transfer eden bu sistem, harcadığı enerjinin katbekat fazlasını verim olarak geri sunuyor. Yıllık maliyetiyle tüm rakiplerini geride bırakan ısı pompası, verimliliği yüksek bir altyapı ile birleştiğinde en bütçe dostu seçenek olarak öne çıkıyor.

DOĞAL GAZ YANILGISI YIKILDI

Kamuoyunda sıkça dile getirilen "Doğal gazla ısınmak çok pahalı" algısı, uzmanların verileriyle çürütüldü. Araştırma sonuçlarına göre doğal gaz, katı yakıtlı sistemlere kıyasla yıllık bazda belirgin bir tasarruf sağlıyor.

Üstelik doğal gaz sistemleri; sürekli yakıt yükleme, depolama veya küme temizleme gibi zahmetleri olmadığı için müstakil evlerde konforlu ve ekonomik bir denge sunuyor.

PELET FİYATLARINDA DEV ARTIŞ

Son yıllarda çevreci ve uygun fiyatlı bir alternatif olarak popülerleşen pelet, bu yıl ev sahiplerine büyük bir şok yaşattı. Pelet fiyatlarında bir yıl içinde yaşanan %52'lik dev artış, bu yakıt türünü araştırmanın en pahalı seçeneklerinden biri haline getirdi.

Buna rağmen ilginç bir detay dikkat çekiyor: Eski kazanları yenilemeyi hedefleyen devlet teşvik başvurularının yaklaşık %75'ini hâlen pelet sistemleri oluşturuyor.

Uzmanlar, tüketicilerin ısı pompalarının ilk kurulum maliyetinden çekinerek pelete yöneldiğini, ancak güncel işletme faturasında peletin doğal gazdan bile pahalıya patladığını vurguluyor.

LİSTENİN EN PAHALISI AKARYAKIT

Listede maliyetiyle cep yakan ilk sıra ise akaryakıta (sıvı yakıt) ait. Yüksek litrelik yakıt giderinin yanı sıra, ek depolama alanı ve özel ekipman bakımı gerektiren bu sistem, yıllık faturada zirveye yerleşerek en az tercih edilesi seçenek oldu.

KARAR VERMEDEN ÖNCE BU DETAYA DİKKAT: SADECE FATURAYA BAKMAYIN!

Uzmanlar, ev sahiplerini sadece yıllık yakıt giderlerine bakarak karar vermemeleri konusunda uyarıyor. Isı pompası, gaz kazanı veya pelet sistemlerinin ilk kurulum (yatırım) maliyetleri birbirinden oldukça farklı.

Bir sistem seçerken şu kriterler mutlaka hesaba katılmalı:

İlk Yatırım Maliyeti: Ekipman satın alma ve montaj bedelleri.

Altyapı İhtiyacı: Baca gereksinimi, özel depolama odası veya ek tesisat masrafları.

Bakım ve Kullanım Ömrü: Sistemlerin yıllık bakım giderleri ve toplam dayanıklılık süresi.

Özetle; işletme maliyetinde ısı pompası açık ara lider olsa da, evinizin mevcut yalıtım durumu ve bütçeniz için en doğru kararı hem kurulum masrafını hem de yıllık yakıt faturasını birlikte hesaplayarak vermelisiniz.