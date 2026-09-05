Birleşmiş Milletler, tarihin en şiddetli El Niño dalgasının kapıda olduğunu duyurarak dünyayı resmi olarak "aşırı hava tehlikesi bölgesi" ilan etti. Tarihin en sıcak yaz mevsiminin ardından Pasifik sularında biriken devasa ısı kütlesi, küresel atmosfer dengesini altüst ederek benzeri görülmemiş bir iklim şokunu tetikledi.

Uzmanlar, dünyayı sert fırtınalar, yıkıcı seller ve şiddetli kuraklık dalgalarının beklediğini vurgularken evlerde gıda ve erzak hazırlığı yapılması çağrısında bulundu.

Kritik atmosferik tablonun ardından İngiltere'den gelen resmi açıklamalar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanı Angela Eagle, durumun kontrolden çıkma ihtimaline karşı vatandaşların temel gıda ve erzak stoklaması çağrısında bulundu.

Acil durum ekipleri ulaşana kadar hanelerin kendi kendine yetebilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Eagle, İngiltere ve Kuzeybatı Avrupa hattının önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında rekor yağışlar ile şiddetli fırtınalarla boğuşacağını kaydetti.

Jeofiziksel tehlikeler uzmanı Prof. Bill McGuire, Doğu Pasifik'teki olağanüstü enerji birikiminin bu olayı insan hafızasındaki ve son birkaç yüzyılın en güçlü El Niño'su haline getirdiğini açıkladı.

SERT KIŞA NEDEN OLACAK

Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre en az Şubat ayına kadar sürmesi beklenen bu tehlikeli döngü; Güney Afrika ve Kuzeydoğu Avustralya'da şiddetli kuraklığa, Asya'da altyapıyı çökertecek devasa sel baskınlarına ve Avrupa'da hayatı felç edebilecek sert bir kışa yol açacak.

BM Genel Sekreteri António Guterres ise gezegenin bilinmeyen sulara sürüklendiğini belirterek uluslararası topluma acil ve ortak önlem alma çağrısı yaptı.