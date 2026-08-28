Kiev yönetimi, ordunun kontrolünde bulunan Herson kentinde yaşayan sivillere, yaklaşan kış mevsimi öncesinde daha güvenli bölgelere tahliye olmaları yönünde kritik bir çağrıda bulundu.

Bölgedeki güvenlik riskleri ve altyapı tehditleri nedeniyle yapılan duyuruda, imkanı olan vatandaşların kenti terk etmeleri istendi.

Kiev tarafından atanan Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kentin ağır şartlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Eğer imkanınız, daha güvenli bölgelerde akrabalarınız veya arkadaşlarınız varsa kenti terk edin" ifadelerini kullandı. Prokudin, dondurucu soğuklar öncesinde termik santraller ile diğer kritik altyapı tesislerinin olağan düzende çalışacağına dair bir garanti verilemeyeceğinin altını çizdi.

Kentin önümüzdeki dönemde ciddi enerji krizleriyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken Prokudin, elektrik ve ısıtma hizmetlerinde yaşanabilecek kesintilerin sadece birkaç saat ya da günle sınırlı kalmayabileceğini, daha uzun süreli aksamaların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, bölgede kalan halkı olası uzun süreli altyapı çöküşlerine karşı tedbirli olmaya davet ediyor.