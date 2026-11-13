Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü kış sabahlarında aracına binip doğrudan kontağı çeviren sürücüler, farkında olmadan araçlarına ciddi zarar veriyor.

Şiddetli don olayları; akü performansını düşürürken motor yağının yoğunlaşmasına ve parçaların sürtünmeye daha açık hale gelmesine neden oluyor. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan oto tamircisi Juan José Ebenezer, aracı çalıştırmadan önce uygulanacak birkaç basit adımın hem motoru koruduğunu hem de olası arızaların önüne geçtiğini belirtti.

MARŞA BASMADAN ÖNCE KRİTİK 30 SANİYE KURALI

Düşük sıcaklıklarda aracı çalıştırma yönteminin dizel ve benzinli motorlara göre farklılık gösterdiğini vurgulayan Ebenezer, özellikle dizel araç sahiplerini acele etmemeleri konusunda uyardı.

Dizel motorların çalışmadan önce bir ön ısıtma sürecine ihtiyaç duyduğunu hatırlatan uzman isim, "Kızdırma bujileri silindir içindeki havayı ısıtarak yakıtın tutuşmasını sağlar.

Sadece anahtarı çevirip marşa basmak doğru değildir; motorun ideal sıcaklığa ulaşması için zaman tanımak gerekir" ifadelerini kullandı. Modern dizel araçlarda bu sürenin hava sıcaklığına göre otomatik ayarlandığını belirten tamirci, sürücülerin kontağı açtıktan sonra motoru çalıştırmadan önce 20 ila 30 saniye beklemesini tavsiye etti.

ZOR ÇALIŞAN ARAÇLAR İÇİN "KONTAK AÇ-KAPA" TEKNİĞİ

Soğuk havalarda en çok akünün etkilendiğini ve marş basma gücünün düştüğünü söyleyen Juan José Ebenezer, özellikle eski model veya soğukta zor çalışan araçlar için pratik bir yöntem paylaştı.

Tamirci, kontağı çevirip gösterge ışıklarının yanmasını bekledikten sonra motoru çalıştırmadan kontağı kapatmayı ve bu işlemi birkaç kez tekrarlamayı önerdi. Otomatik şanzımanlı araçlarda da uygulanabilen bu teknik sayesinde ön ısıtma sistemi destekleniyor ve motor ilk çalışmaya çok daha hazır hale geliyor.

MOTOR ÇALIŞTIKTAN HEMEN SONRA YOLA ÇIKMAYIN

Sürücülerin kış aylarında yaptığı en büyük ikinci hatanın ise motor çalışır çalışmaz vitesi takıp hareket etmek olduğu belirtildi.

Soğuk motorun yük altına sokulmaması gerektiğini vurgulayan Ebenezer, sürücülere şu uyarıyla seslendi: "Aracı çalıştırır çalıştırmaz hareket ettirmeyin. Motor devrinin dengelenmesi, soğuktan katılaşan yağın ısınarak tüm parçalara ulaşması için aracın 1-2 dakika rölantide çalışmasına izin verin."