Türkiye'nin kışlık sebze üretiminin yüzde 39,7'sini karşılayan Samsun'da pırasa hasadı başladı. Çarşamba ve Bafra ovalarında üreticiler hasat için tarlalarına girdi.

Bafra Ovası'ndaki hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Samsun'un, sahip olduğu verimli tarım arazileri, uygun iklim koşulları, sulama imkanları ve özellikle Bafra ve Çarşamba ovalarının üretim potansiyeli sayesinde Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Samsun'da, yazlık sebzenin yanı sıra kışlık sebze yetiştiriciliğinin de önemli bir tarımsal faaliyet olarak öne çıktığını belirten Yılmaz, "Kışlık sebze üretiminde başta beyaz lahana, kırmızı lahana, kara lahana, karnabahar, brokoli, pırasa, ıspanak ve turp olmak üzere çok sayıda ürün yetiştirilmektedir. Samsun'da yıllık yaklaşık 94 bin dekar alanda kışlık sebze yetiştirilmekte ve yıllık 422 bin tonun üzerinde ürün alınmaktadır.

Ülkemizde kışlık sebze üretiminin yüzde 39,7'si ilimizde gerçekleştirilmektedir. Beyaz ve kırmızı lahanada 1. sırada, karnabahar, pırasa ve turp üretiminde 2. sırada, brokolide 3. sırada yer almaktadır" dedi.

Pırasanın, üretiminin yılın büyük bölümünde yapılması, özellikle kış aylarında tüketiminin artması ve pazarlanma imkanlarının geniş olması nedeniyle Türkiye sebze üretiminde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye'de pırasa üretimi ağırlıklı olarak Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde gerçekleştirilmektedir. İzmir, Samsun, Mersin, Osmaniye ve Bursa üretimde öne çıkan iller arasındadır.

Samsun, sahip olduğu verimli tarım arazileri, sulama imkanları, uygun iklim koşulları ve özellikle Bafra Ovası'nın üretim potansiyeli sayesinde Türkiye'nin önemli pırasa üretim merkezlerinden biridir. İlimizde pırasa yetiştiriciliği mart ayında fide yetiştirme tavalarına tohum ekimi ile başlar.

Tohum ekildikten 50-70 gün sonra dikime gelen fideler, mayıs sonu, temmuz ayının ortalarına kadar tarlaya dikilmektedir. Dekara ortalama 50-60 bin bitki dikimi yapılmaktadır. Hasat ise genellikle eylül ayının sonu itibarıyla başlayıp mart ayı sonuna kadar devam etmektedir" dedi.

Yılmaz, Türkiye'de 2025 yılı üretim sezonunda 48 bin 300 dekar alanda 145 bin 800 ton pırasa yetiştiriciliği yapıldığını vurgulayarak, "Samsun ise 5 bin 400 dekar alanda ve 19 bin tonun üzerinde pırasa üretimi ile ülke genelinde 2. sırada yer almaktadır. İlimiz pırasa üretiminin yüzde 84'ünü Bafra ilçemiz 16 bin ton ile karşılamaktadır" diye konuştu.