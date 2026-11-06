Kanada’nın Manitoba bölgesinde, uyanan on binlerce kırmızı çizgili jartiyer yılanının kireçtaşı yarıklarından yüzeye çıkmasıyla birlikte doğal bir hareketlilik yaşanıyor. Bölgedeki yollarda yılanların ezilmesini önlemek amacıyla özel yeraltı tünelleri ve çitler kullanılırken, her yıl gerçekleşen bu olay çok sayıda ziyaretçiyi bölgeye çekiyor.

Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Narcisse bölgesinde yer alan doğal kireçtaşı yarıkları, kış uykusundan uyanan on on binlerce kırmızı çizgili jartiyer yılanının yüzeye çıkmasıyla hareketlendi. Yeraltındaki donmuş tünellerden bahar aylarının gelmesiyle birlikte toplu halde çıkan yılanlar, bölgedeki çukurlarda ve açık arazilerde yoğun kalabalıklar oluşturdu. Yılanların göç ve çiftleşme döneminde yollarda zarar görmesini engellemek için yerel yönetimler tarafından bir dizi altyapı önlemi uygulandığı bildirildi.

"ÇİFTLEŞME TOPLARI" OLUŞTURUYORLAR

Bölgenin jeolojik yapısını oluşturan kireçtaşı mağaraları ve yeraltı yarıkları, dünyanın en yoğun yılan popülasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Kış dönemini yerin altında geçiren on binlerce yılan, sıcaklıkların artmasıyla birlikte aynı anda açık alanlara ve çukurlara akın ediyor.

Çiftleşme dönemine giren yılanların, özellikle yüzlerce erkek yılanın tek bir dişi yılanın etrafını sarmasıyla oluşan ve voleybol topu büyüklüğüne ulaşan hareketli "çiftleşme topları" (mating balls) meydana getirdiği gözlemleniyor. Bu yoğun topluluklar, bölgedeki çukurlarda ve arazilerde büyük yığınlar oluşturuyor.

EZİLMEYİ ÖNLEMEK İÇİN ÖZEL TÜNELLER İNŞA EDİLDİ

Yılanların göç yolları ile bölgedeki karayollarının kesişmesi, geçmiş yıllarda ciddi bir popülasyon kaybına yol açtığı için yerel otoriteler tarafından kalıcı önlemler alındı. Yılanların yollardan güvenli bir şekilde geçebilmesi amacıyla karayolunun altına özel olarak tasarlanmış yeraltı tünelleri inşa edildi. Ayrıca yılanları bu tünellere yönlendirmek için yol kenarlarına küçük yönlendirici çitler yerleştirildi. Bu önlemler sayesinde, yılanların araçlar tarafından ezilme oranının büyük ölçüde azaltıldığı belirtildi.

GÜVENLİK UYARILARI YAPILDI

Her yıl bahar aylarında tekrarlanan bu doğa olayı, bölgeyi önemli bir turizm merkezi haline getirmiş durumda. Bilim insanları, doğaseverler ve yerli-yabancı turistler, yılanların bu yoğun hareketliliğini gözlemlemek için bölgeye akın ediyor.

Yetkililer, ziyaretçilerin doğal yaşam alanlarına zarar vermemesi ve yılanların doğal hareketlerini engellememesi için belirlenen izleme platformlarının dışına çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Alan, göç ve çiftleşme döneminin tamamlanmasının ardından yılanların çevre ormanlık ve sulak alanlara dağılmasıyla normal seyrine dönüyor.