Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartıldı.

MESSİ'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Messi, önemli maçları kaçıracağı için üzgün olduğunu belirterek, "Gerçekten oynamayı çok istiyordum ama küçük bir sakatlık nedeniyle kısa bir süre dinlenmem gerekiyor. Bu yüzden takımın yanında olamayacağım. Ancak her taraftar gibi ben de Arjantin'i destekleyeceğim. Haydi Arjantin!" dedi.

Messi, bu sakatlık nedeniyle Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya ve Uruguay ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.