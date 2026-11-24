Kısa Boylular Dünya Kupası'nda Fas ile Kolombiya'yı karşı karşıya getiren A Grubu mücadelesi, maçın bitimiyle birlikte tam bir kaosa sürüklendi. İki millî takımın oyuncuları arasında çıkan şiddetli kavga, sporun sınırlarını aşan görüntüleriyle geniş yankı uyandırdı ve büyük tartışmalara yol açtı.

BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE BİRLİKTE ORTALIK KARIŞTI

Fas'ın 20-30 Kasım tarihleri arasında ev sahipliği yaptığı turnuvada, grup aşamasının ikinci maçları kapsamında pazartesi akşamı oynanan karşılaşma çirkin görüntülere sahne oldu. 1-1'lik beraberlikle sona eren mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sinirler gerildi ve oyuncular arasındaki sözlü tartışmalar kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

İki takımın futbolcuları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Olayın daha fazla büyümesini önlemek ve kavgayı kontrol altına almak için polis ekipleri ile saha kenarında bulunan çok sayıda kişi araya girmek zorunda kaldı. İtirazların ve sözlü atışmaların çok ötesine geçerek fiziksel bir çatışmaya dönüşen arbede, dışarıdan yapılan müdahaleler sonucunda güçlükle yatıştırılabildi.

GÖZLER ORGANİZASYON KOMİSTESİNİN KARARINDA

Olaylara karışan oyuncularla ilgili olarak turnuva organizatörlerinden henüz herhangi bir yaptırım açıklaması gelmedi. Yetkililerin yaşanan bu gerginliğe nasıl bir karşılık vereceği ise belirsizliğini koruyor. 16 takımın mücadele ettiği turnuva devam ederken, tüm gözler Fas - Kolombiya maçının ardından başlatılacak olası soruşturmalara ve organizasyon komitesinin alacağı kararlara çevrildi.

A Grubu'nda Fas ve Kolombiya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ile Guatemala yer alıyor. Farklı kıtalardan takımları bir araya getiren turnuvanın C Grubu'nda ise Arjantin, Brezilya, Ürdün ve Irak mücadele ediyor. Katılımcı ülkelerden yoğun ilgi gören 2026 turnuvasının tüm karşılaşmaları Fas'ın başkenti Rabat'ta oynanıyor.