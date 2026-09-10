Avusturya Güzeli Lucia Sisic'ten gelen ölüm haberi güzellik dünyasını yasa boğdu. 2024 yılında Miss Austria seçilen Sisic, henüz 22 yaşındayken yaşamını yitirdi. Genç modelin ölümünü, güzellik yarışmasının organizasyonu Mission Austria duyurdu.
LUCIA SISIC 22 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Viyana doğumlu Lucia Sisic, 2024 yılında önce Miss Vienna, ardından Miss Austria seçilmişti. Yeni bir yarışma düzenlenmemesi nedeniyle 2024'te aldığı Avusturya Güzeli unvanını ölümüne kadar taşımaya devam etti.
Mission Austria, genç modelin ölümünü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Organizasyon, Sisic'i “harika bir genç kadın” olarak hatırlayacaklarını belirterek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
HAYATI BOYUNCA 7 KEZ KALP AMELİYATI GEÇİRDİ
Lucia Sisic'in doğuştan kalp kapakçığı rahatsızlığı bulunuyordu. Bu nedenle çocukluğundan itibaren çeşitli tedaviler gören genç kadın, yaşamı boyunca 7 kez kalp ameliyatı geçirdi. Son operasyonunun 2025 yılında gerçekleştiği bildirildi.
Sisic, sağlık sorunları hakkında daha önce yaptığı açıklamalarda çocukluğunun yaşıtlarından farklı geçtiğini ancak yaşadığı zorlukların kendisini güçlendirdiğini anlatmıştı. Ayrıca tedavisinde görev alan kardiyoloji ekibine teşekkür etmişti.
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SON AMELİYATINDAN SONRA UMUTLUYDU
Genç model, son ameliyatının ardından sağlık sorunlarıyla mücadelede yeni bir döneme girmeyi umuyordu. 2025'teki operasyonunun ardından birkaç yıl boyunca yeniden ameliyat geçirmek zorunda kalmamayı umduğunu paylaşmıştı.
Ancak Sisic'in ölümüyle ilgili en önemli ayrıntı henüz netleşmedi.
ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI
Lucia Sisic'in kesin ölüm nedeni ailesi veya yetkili kurumlar tarafından açıklanmadı. Genç modelin doğuştan kalp rahatsızlığı ve geçirdiği operasyonlar bilinse de ölümünün doğrudan bu rahatsızlıkla bağlantılı olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
Sisic'in ölüm haberinin ardından güzellik yarışması dünyasından ve yakın çevresinden çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Mission Austria da genç modeli ailesinin bir parçası olarak gördüklerini belirterek veda etti.
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