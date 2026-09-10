LUCIA SISIC 22 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Viyana doğumlu Lucia Sisic, 2024 yılında önce Miss Vienna, ardından Miss Austria seçilmişti. Yeni bir yarışma düzenlenmemesi nedeniyle 2024'te aldığı Avusturya Güzeli unvanını ölümüne kadar taşımaya devam etti.

Mission Austria, genç modelin ölümünü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Organizasyon, Sisic'i “harika bir genç kadın” olarak hatırlayacaklarını belirterek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.