Kendisini eve kapattığı, maddi durumunun kötü olduğu, kimseyle görüşmediği, sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Harika Avcı'yla ilgili, duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay geçen haftalarda açıklama yapmıştı.

"KARACİĞERİM BİTTİ"

Telefonda Avcı ile konuştuğunu belirten Akay, "Harika abla 'kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha önce de karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Onur Akay bu sabah sosyal medya hesabından şarkıcının hastaneye kaldırıldığını duyurdu:

"Aslında bu olay, sessiz çığlık gibi bir şey! Harika Avcı, yetersiz beslenme nedeniyle 02:50'de hastaneye kaldırıldı. (Stres, ekonomik zorluklar, psikolojik mücadeleler vb.) Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü… Şu an kendisine verilen serumun sihri bile işe yaramıyor ve hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Allah’ım yardımcısı olsun inşallah."