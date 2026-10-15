Oxford kentinde üç yılı aşkın süre devam eden çalışmaların ardından köprü yeniden kullanıma açıldı. Ancak projenin tamamlanmasıyla birlikte beklenen kutlama gerçekleşmedi. Artan maliyetler ve uzun süren yol kapanması nedeniyle planlanan resmi açılış töreni iptal edildi.

DÖRT GÜNLÜK ÇALIŞMA ÜÇ YILI AŞTI

Oxford Tren İstasyonu'nun genişletilmesi kapsamında Botley Road üzerindeki demiryolu köprüsünün yenilenmesine karar verildi. Yaklaşık 18 metrelik köprü kesimindeki çalışmalar için başlangıçta kısa süreli yol kapanması öngörülüyordu.

Ancak Nisan 2023'te trafiğe kapatılan yolun yeniden açılması üç yılı aştı. Başlangıçta birkaç gün sürmesi beklenen çalışmalar, yer altındaki karmaşık altyapı nedeniyle defalarca ertelendi.

Kazılar sırasında karşılaşılan boru hatları, kanalizasyon sistemleri ve su baskınlarına karşı alınması gereken önlemler, çalışmaların uzamasında etkili oldu.

Yolun uzun süre kapalı kalması, bölgedeki sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesine neden olurken çevredeki işletmeler de müşteri kaybından şikayet etti.

MALİYET KATLANDI AÇILIŞ TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

Köprü ve istasyon çevresindeki altyapı çalışmalarını kapsayan projenin başlangıçta 161 milyon sterlin olarak hesaplanan maliyeti, yaşanan gecikmelerin ardından 237,4 milyon sterline, yani yaklaşık 314 milyon dolara yükseldi.

Maliyetteki büyük artış ve yolun yıllarca kapalı kalması tepkileri büyüttü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenmesi planlanan resmi açılış töreni de iptal edildi.

Botley Road, 20 Eylül 2026'da yeniden trafiğe açılırken projeden sorumlu Network Rail, yaşanan aksaklıklar ve bölge sakinlerinin karşılaştığı sorunlar nedeniyle özür diledi.

Üç yılı aşkın süre boyunca devam eden çalışmalar, İngiltere'de altyapı projelerinin maliyeti ve tamamlanma süreleri konusunda yeni bir tartışmanın odağına yerleşti.