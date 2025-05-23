Haziran 2023'te her biri 250 biner dolar (yaklaşık 10 milyon TL) ödeyen yolcular, binlerce metre derinlikteki Titanik enkazını görmek amacıyla yola çıkmıştı. Ancak dalıştan yalnızca 90 dakika sonra 3 bin metrenin altında seyredilirken denizaltı infilak etti.

İçinde Oceangate CEO'su Stockton Rush, İngiliz milyarder Hamish Harding, Fransız dalgıç Paul-Henri Nargeolet, Pakistan kökenli iş insanı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman Daawood'un olduğu 5 kişi olay yerinde anında hayatını kaybetti.

İLK PATLAMA SESİNİ EŞİ DUYDU

BBC'nin "Implosion" adlı belgeseli için ulaştığı ABD Sahil Güvenliği (USCG) kayıtlarda, faciaya dair çarpıcı anlar yer aldı. Belgelerde, Rush'ın eşi Wendy Rush'ın destek gemisinde denizaltıyı takip ettiği sırada "kapı çarpmasına benzer" bir ses duyduğu ve hemen ardından endişeyle "BU patlama da neydi" diye sorduğu görülüyor.

Söz konusu sesin aslında Titan denizaltısının aniden çöküşü sırasında oluşan akustik sinyal olduğu sonradan anlaşıldı. Yetkililer, kısa mesaj sisteminden gönderilen son verinin patlamadan saniyeler sonra destek gemisine ulaştığını belirtiyor.

FELAKET GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

Olayın ardından başlatılan soruşturmalarda Titan'ın güvenliğine ilişkin uzun süredir var olan endişeler yeniden gündeme geldi. Denizaltı, hiçbir zaman bağımsız bir güvenlik sertifikasyonundan geçmedi. Yapısal ana gövdesi, karbon fiber ve reçine karışımı katmanlardan oluşuyordu. Bu da uzmanlar tarafından derin deniz araçları için alışılmadık ve yüksek riskli bir malzeme olarak tanımlanıyor...

ABD Sahil Güvenliği, karbon fiber katmanlarının 2022 yılında, Titan'ın 80'inci dalışı sırasında parçalanmaya başladığını ve bu yapısal bozulmanın fark edilmediğini ya da önemsenmediğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu, ileride yaşanacak bir felaketin açık sinyaliydi.

DALIŞTAN HEMEN ÖNCE UYARMIŞTI

Titan'ın teknik yapısına dair daha önce uyarılarda bulunan uzmanlar, aracın tasarımını "güvenlikten uzak" ve "kaçınılmaz sona mahkum" olarak tanımlamıştı. Hatta bazı eski çalışanlar Titan'ı açıkça "iğrenç bir mühendislik ürünü" olarak nitelemişti.

Denizaltının kabini basınç altında kararsız hale gelen karbon fiberden yapılmıştı. Bu malzeme, özellikle derin deniz basıncı altında delaminasyon adı verilen bir ayrışma süreciyle katmanlarına ayrılabiliyor ki bu da Titan için sonun başlangıcı olmuş...

USCG şimdiye dek Titan faciasına ilişkin en somut bulguları sunarken, kamuoyuna sunulan yeni görüntüler ve ses kayıtları kazanın teknik ihmaller zinciriyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Titan'ın okyanus tabanına inmeden önce gönderdiği son mesajlar, her şeyin planlandığı gibi ilerlediği algısı yaratırken, aslında felaket çoktan başlamıştı.