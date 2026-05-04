İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün akşam saatlerinde Madrid’den Ermenistan’ın başkenti Erivan’a giderken havada büyük bir tehlike atlattı. Başbakanı taşıyan Airbus A310 tipi uçak, teknik bir arıza sinyali vermesi üzerine rotasını değiştirerek Ankara Esenboğa Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Geceyi Ankara’da bir otelde geçiren Sanchez, arızanın giderilmesinin ardından bugün şehirden ayrıldı.

Ancak bu olay Sanchez’in son iki yıl içinde yaşadığı üçüncü uçak krizi olarak kayıtlara geçti.

SANCHEZ'İN ÜÇÜNCÜ UÇAK VAKASI

Dünyanın sayılı ekonomilerinden biri olan İspanya'nın Başbakanı, ulaştırma araçlarındaki teknik sorunlarla adeta "seriye bağlamış" durumda. İşte Sanchez'in son 26 ayda yaşadığı uçak krizleri:

Mayıs 2026 (Ankara): Erivan yolunda arıza yapan Airbus A310 Ankara’ya acil iniş yaptı.

Eylül 2025 (Paris): Ukrayna zirvesine giderken havadan Madrid’e geri dönmek zorunda kaldı, zirveye ancak online katılabildi.

Mart 2024 (Paskalya): Ailesiyle tatile giderken Falcon tipi uçağı arıza yapınca hava üssüne geri döndü.

BÜYÜK EKONOMİ KÜÇÜK FİLO

Türkiye ve İspanya arasındaki ekonomik ve idari tercihler tartışma konusu oldu.

Yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip olan İspanya’nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (GSYH) Türkiye’den yüksek olmasına rağmen devletin zirvesine tahsis edilen uçak envanteri oldukça mütevazı kalıyor.

Buna karşılık, yaklaşık 86 milyon nüfuslu Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı filosuna kayıtlı 8 adet uçak bulunuyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında Türkiye'de pek çok önlem alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait uçak filosuna dokunulmadı. İspanya yönetimi, filosunu yenilemek yerine mevcut uçaklarla devam etmeyi tercih etti.

LİDERLERİN FİLO TERCİHLERİ

İspanya’da kişi başına düşen milli gelir, Türkiye’nin yaklaşık iki katı. Buna rağmen İspanya Başbakanı Sanchez, uluslararası zirvelere giderken 20-30 yıllık, sık sık teknik arıza çıkaran uçakları kullanmaya devam ediyor.

İspanya ekonomisi daha büyük ve nüfusu daha az olmasına rağmen bütçesini lider filosunu yenilemek yerine farklı alanlara (sosyal hizmetler veya borç yönetimi gibi) kaydırdığı için Sanchez yollarda kalıyor.