Olay, gece saatlerinde Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşti.
5 katlı bir binanın en üst katında yalnız yaşayan Şehriban Aktaş’tan haber alamayan komşuları, durumu polise haber verdi.
Eve gelen polis ekipleri, Aktaş’ın içeriden zayıf bir sesle “imdat” dediğini fark etti.
Kapıyı açmaya çalışan polis başarılı olamayınca itfaiyeden destek istendi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla balkondan eve girip kapıyı açtı.
İçeri giren sağlık ekipleri, durumu kritik olan ve hareketsiz yatan Aktaş’ı ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne taşıdı. Aktaş’ın tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.