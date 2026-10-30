Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yaklaşan don olayları öncesinde otomobil uzmanları, güvenli sürüş ve araç performansı için kapsamlı mevsimsel bakım çağrısında bulundu. Soğuk havalarda meydana gelebilecek motor çalıştırma sorunları, buğulanan camlar ve görüş kısıtlılığı gibi risklerin önüne geçilmesi amacıyla sürücülerin dikkat etmesi gereken kritik noktalar paylaşıldı.

AKÜ VE ELEKTRİK AKSAMI

Düşük hava sıcaklıklarının akü üzerindeki yükü artırdığına dikkat çeken yetkililer; marş basma süresi uzayan veya çalışmakta güçlük çeken araçların vakit kaybetmeden teknik serviste kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle kullanım ömrü birkaç yılı aşmış akülerin test edilmesi, dondurucu havalarda yolda kalma riskini azaltıyor.

LASTİK DURUMU VE HAVA BASINCI

Yağışlı zeminler ve olası buzlanmalar karşısında lastik diş derinliği ile yüzey aşınmalarının düzenli kontrol edilmesi gerekiyor. Kış lastiklerinin özel hamur yapısıyla yalnızca karlı zeminlerde değil, düşük sıcaklıklarda da yol tutuşunu desteklediği belirtilirken; lastik basınçlarının araç üreticisinin belirttiği fabrika değerlerinde tutulması gerektiği vurgulandı.

GÖRÜŞ ALANI VE AYDINLATMA

Günün erken kararması ve artan yağışlar sebebiyle silecek süpürgelerinin iz bırakmaması ve hasarsız olması şart koşuluyor. Ön cam yıkama haznesine hava koşullarına uygun kışlık cam suyu eklenmesi, ayrıca far, stop ve sinyal lambalarının eksiksiz çalışmasının trafikteki görüş ve görünürlük açısından zorunlu olduğu hatırlatıldı.

ANTİFRİZ VE SOĞUTMA SIVILARI

Motor soğutma sisteminde kullanılan sıvının donma direncinin ölçülmesi, olası motor blok çatlakları ve yüksek onarım masraflarının önüne geçmek adına öncelikli adımlar arasında yer alıyor. Uzmanlar, uygun olmayan kimyasalların veya farklı tipteki antifrizlerin rastgele karıştırılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

ACİL DURUM DONANIMLARI

Her türlü olumsuz hava koşuluna karşı araç bagajlarında; buz kazıyıcı, kar fırçası, reflektörlü yelek, el feneri ve eldiven gibi malzemelerin bulundurulması öneriliyor. Uzun yolculuklara çıkacak sürücülerin ise battaniye, taşınabilir şarj cihazı ve akü takviye ekipmanlarını yanlarına alarak; yola çıkmadan önce araç camları, tavan ve farlardaki kar-buz birikintilerini tamamen temizlemeleri gerektiği bildirildi.