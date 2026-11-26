Kış aylarında ağaç dallarının altına park edilen otomobiller kısa sürede kar ve buzla kaplanır ancak çoğu sürücü bu durumun yaratabileceği gizli tehlikelerin farkında değil. Düşük sıcaklıklar ve ağaçlardan gelen kalıntılar, onarımı yüksek maliyetlere ulaşabilen ciddi hasarlara neden olabiliyor.

Aracın en hassas noktası; silecek mekanizmasının, kalorifer hava girişlerinin ve su tahliye kanallarının bulunduğu ön camın alt bölümü. Ağaçlardan düşen iğne yapraklar, ince dallar ve donan kar bu ızgaralarda birikerek eriyen suyun akışını tamamen engelleyebilir.

Tıkanan drenaj kanalları nedeniyle eriyen kar suları tahliye edilemez ve aracın içinde birikmeye başlar. Kasa yapısına bağlı olarak sızan nem kabin tabanına inebilir veya elektronik kontrol ünitelerine ulaşarak korozyona ve sistem arızalarına neden olabilir. Gizli su sızıntıları; ıslanan paspaslardan, içerideki ağır rutubet kokusundan ve camların sürekli buğulanmasından anlaşılabilir.

ARACA VERDİĞİ DİĞER ZARARLAR

Bunun yanı sıra kışın ağaç altına park etmek araca başka şekillerde de zarar verir:

Düşen buz ve kar kütleleri hasar verir. Dallarda biriken ağır kar tabakası veya sarkan buz sarkıtları, hava biraz ısındığında doğrudan tavanın veya ön camın üzerine düşerek kaportada göçüklere ve camlarda çatlaklara yol açabilir.

Boya ve vernik yüzeyini aşındırır. Kışın ağaçlarda tüneyen kuşların dışkıları ile çam gibi ağaçlardan damlayan reçineler soğuk havada sertleşir; uzun süre temizlenmediğinde vernik tabakasında kalıcı yanıklar ve lekeler bırakır.

Silecek ve havalandırma sistemini zorlar. Izgaralarda donan kalıntılar kalorifer hava akışını zayıflatır; cama yapışan buz tabakası ise silecek motorunun yanmasına veya kauçuk lastiklerin yırtılmasına neden olabilir.

ARAÇLARI AĞAÇ ALTINDAN UZAK TUTUN UYARISI YAPILDI

Kış ortasında servise gitmek zorunda kalmamak için şiddetli kar yağışı ve fırtınalı havalarda araçları mümkün olduğunca ağaç altlarından uzak, açık alanlara park etmek gerekir. Ön cam altındaki ızgaralarda biriken kar ve kalıntılar plastik bir fırça yardımıyla nazikçe temizlenmeli, donmuş yüzeye zarar verecek sert cisimlerden ve kaynar sudan kaçınılmalı.

Uzmanlar ayrıca kış yollarında asfalt üzerindeki gizli buzlanmaya ve ağaç gölgelerinde erimeden kalan buz tabakalarına karşı uyardı. Özellikle virajlarda, tali yollarda ve güneş görmeyen kesimlerde lastik tutuşu ani şekilde düşebileceğinden takip mesafesini korumak ve ani frenlerden kaçınmak büyük önem taşıyor.