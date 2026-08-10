Ukrayna doğası, bilim dünyasını şaşırtan olağanüstü bir canlıya ev sahipliği yapıyor. "Chas Chernihivskyi" gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin en ilginç küçük memelilerinden biri olan benekli kır faresi (şrew/soreks türü), zorlu kış şartlarında hayatta kalabilmek için akılalmaz bir biyolojik adaptasyon sergiliyor.

KIŞIN BEYNİ VE ORGANLARI KÜÇÜLÜYOR

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte bu minik canlının vücudunda radikal değişimler yaşanıyor. Kış mevsiminde beyin hacmi %15 ila %30 oranında küçülen hayvanın kafatası, kemik kalınlığı ve iç organları da ölçek olarak daralıyor. Bu süreçte vücut ağırlığı normal seviyesine kıyasla üçte bir oranında düşerek ortalama 6 grama kadar geriliyor. Toplam uzunluğu kuyruğuyla birlikte en fazla 10 santimetreye ulaşan bu türün kuyruk boyu, vücudunun yaklaşık yarısını oluşturuyor.

İLKBAHARDA BEYNİ YENİDEN BÜYÜYOR

Baharın gelmesiyle birlikte bu olağanüstü canlı, küçülen organlarını ve beynini yeniden büyüterek normal boyutlarına geri dönüyor. Aşırı hızlı bir metabolizmaya sahip olması nedeniyle her iki saatte bir beslenmek zorunda kalan bu minik memeli; temelde böcekler, larvalar ve diğer küçük omurgasızlarla besleniyor.