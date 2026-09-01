İlçeye 14 kilometre uzaklıkta 2044 rakımdaki kırsal Doğanköy Mahallesi'nde yaşayan Alim Eser, 1999 yılından bu yana profesyonel olarak fitness ve vücut geliştirme antrenörlüğü yapıyor. Eser aynı zamanda, 21 yıldır da arıcılıkla uğraşıyor. Kış aylarında antrenörlük görevine devam eden Eser, yaz aylarında ise zorlu arazi şartlarında bal üretimini sürdürüyor. İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde 440 kovanıyla arıcılık yapan Eser, kovanların bakımından bal hasadına kadar birçok işi tek başına gerçekleştiriyor.

‘TÜRKİYE’DE BİRİNCİLİĞE ADAYIM’

Ürettiği balların analizlerini yaptırdığını söyleyen Eser, sonuçların balının kalitesini ortaya koyduğunu ifade etti. Yüksek rakımlarda ve kimyasal ürünlerden uzak üretim yaptığını belirten Eser, “Vücut geliştirme, fitness antrenörüyüm. Ayrıca profesyonel olarak arıcılık yapıyorum. Büyük bir aşk ve sevgiyle arıcılık yapıyorum. Bu ortam bana huzur ve mutluluk veriyor. Ürettiğim organik balların Türkiye bal sektöründe birinciliğe aday olduğunu düşünüyorum. Yaptırdığımız tahliller balların kalitesini ortaya koyuyor. Bu yıl bol yağış sebebiyle bal üretiminde de verimli bir sezon bekliyorum. 440 kovandan 8-10 ton bal elde etmeyi hedefliyorum" diye konuştu.

Piyasada sahte ve şeker katkılı balların bulunduğunu ifade eden Eser, tüketicilere de bal satın alırken üreticisini bildikleri ve güvendikleri balları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na da çağrıda bulunan Eser, arılara şeker verilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek, “Arıcılığı doğru yapan, alın teri döken üreticiler olarak emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Bal üretiminde doğal ve organik üretimin desteklenmesi gerekiyor" dedi.

BALI SÜTLAÇ, HOŞAF VE AŞUREDE DE KULLANIYOR

Bir sporcu olarak gençlere tatlandırıcı yerine bal tüketmelerini de tavsiye eden Eser, doğal ve organik beslenmeye önem verdiğini anlattı. Sütlaç, kadayıf dolması, aşure gibi tatlılarda balı kullandığını ifade eden Eser, "Şekere hayır' dediğini belirtti