Bütün yaz boyunca klima kumandasını elinden düşürmeyen milyonlarca kişi, kış aylarının gelmesiyle birlikte evindeki klimayı kapatıp kombiyi açmaya hazırlanıyor. Ancak evlerde kış boyunca kapatılıp unutulmaya terk edilen klimalarla ilgili uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Klimayı sadece kumandadan kapatmanın yeterli olduğunu düşünenlere servis uzmanları ve teknisyenlerden çarpıcı açıklama geldi.

KLİMAYI KUMANDADAN KAPATANLAR 50 BİN LİRA ÖDEYECEK

Kış ayları boyunca kapalı kalan ve kullanılmayan klimalar, yaz sıcaklarının geri dönmesiyle birlikte yeniden açılmak istenince vatandaşı binlerce liralık maliyetlerle baş başa bırakıyor. Sadece kumandadan kapatılıp bırakılan cihazlar ya hiç çalışmıyor ya da doğrudan kompresör kilitlenerek bozuluyor. Güncel parça, servis ücreti ve işçilik maliyetleri göz önüne alındığında, küçük bir hata vatandaşın cebinde ortalama 45- 50 bin liralık yeni masraf çıkartıyor.

KOMPRESÖR YAĞI ÇÖKÜYOR, KLİMA BOZULUYOR

Klimaların kompresöründe gaz devridaimiyle birlikte hareket eden özel bir mekanik yağ olduğunu belirten uzmanlar, klimanın 5-6 ay boyunca hiç çalıştırılmadığında bu yağın karterin dibine çökerek kuruduğuna dikkat çekiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte aniden klimayı en soğuk modda çalıştırmak, yağsız kalan metal parçalar birbirine sürterek kompresörün kilitlenmesine neden oluyor.

KIŞ BOYUNCA KLİMAYI AYDA 1 KEZ ÇALIŞTIRIN

Kompresörün kilitlenmesinin neredeyse yeni bir klima fiyatının üçte ikisine denk gelen ağır bir fatura oluşturduğunu belirten servis yetkilileri, bu masraftan kurtulmak için yapılması gerekeni açıkladı. Yağ sirkülasyonunu canlı tutarak sistemi korumanın önemine değinen uzmanlar, kış boyunca klimayı ayda 1 kez, 10-15 dakika boyunca fan veya düşük ısıtma modunda çalıştırın çağrısında bulundu.

'FAN' MODUNDA KURUTMADAN KAPATMAK KÜF YUVASINA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Yaz sezonu sık sık kullanılan klimanın iç peteklerinde (evaporatör) yoğun bir nem biriktiğinin altını çizen uzmanlar, kış aylarında aniden kapatılıp aylarca oda sıcaklığında bırakıldığında bu nemin doğrudan küf, mantar ve korozyon oluşturduğunu açıkladı. Öte yandan bu durum alüminyum peteklerin oksitlenip delinmesine, gaz kaçağına ve iç ünite değişim masraflarına da zemin hazırlıyor.

KASIM AYINDA EN AZ YARIM SAAT FAN MODUNDA ÇALIŞTIRIN

Kasım ayının kritik bir zaman dilimi olduğuna dikkat çeken uzmanlar, klimayı kış uykusuna yatırmadan önce yarım saat boyunca sadece "Fan" modunda çalıştırmak gerektiği konusunda uyardı. Bu işlem, peteklerin içinde biriken nemi tamamen buharlaştırarak iç üniteyi kuru ve paslanmaz hale getiriyor ve klimanın ömrünü uzatıyor.

KUMANDADAKİ KRİTİK HATA DEVRE KARTINI YAKIYOR

Servis yetkilileri ayrıca kumandada unutulan piller konusunda da vatandaşı uyarıyor. Kış boyunca çekmecede bekleyen piller, kimyasal akma yaparak kumandanın elektronik kartını geri dönülmez şekilde bozuyor. Orijinal kumanda fiyatlarının bin lirayı aştığının altını çizen uzmanlar, pilleri sonbaharda kumandadan çıkarmanın en pratik koruma yöntemi olduğunu belirtiyor.

DIŞ ÜNİTEYİ NAYLONLA SARMAK MOTORU ÇÜRÜTÜYOR

Yağmurlu ve soğuk havada klimanın dış ünitesinin üstünü hava almayan naylon veya brandalarla sıkıca sarmak da en sık yapılan hatalardan biri olarak öne çıkıyor. Binlerce liralık masrafa yol açan bu hata, dış ünitenin içerisinde oluşan yoğuşmayla nemi hapseder ve bu durum motor gövdesinin paslanmasına ve elektrik kartlarının oksitlenmesine neden olur. Yetkililer, dış ünitenin sadece hava akışını engellemeyen özel koruma kılıflarıyla veya üst tentesiyle muhafaza edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.