Kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen milyonlarca vatandaş, alışveriş sepetlerini taze sebze ve meyvelerle dolduruyor. Ancak gıda ve beslenme uzmanları, her ürünün kendi doğal mevsiminde tüketilmesi gerektiğine dikkat çekerek kış aylarında domates ve biber satın alınmaması gerektiğini vurguluyor. Doğal yetişme döngüsü yaz ayları olan bu iki sebze, kışın yalnızca kapalı sera koşullarında üretilebiliyor.

KIŞ DOMATESİNDE BESİN DEĞERİ SIFIRA YAKLAŞIYOR

Asıl mevsimi yaz olan domates, kış aylarında güneş ışığından yoksun kalarak yapay ısıtma ve çeşitli tarımsal müdahalelerle olgunlaştırılıyor. Bu süreçte domatese en büyük faydasını veren likopen ve vitamin değerleri ciddi oranda düşüyor. Uzmanlar, hem lezzetsiz hem de besin değeri açısından zayıf kalan kış domatesleri yerine, yaz aylarında mevsiminde toplanıp hazırlanan ev yapımı konserve veya salçaların tercih edilmesinin çok daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

BİBERDE KALINTI VE KİMYASAL RİSKİ ARTIYOR

Sıcak iklimi ve güneşi seven biber çeşitleri (sivri, çarliston, dolmalık ve kapya) de kış aylarında uzak durulması gereken ürünlerin başında geliyor. Kış şartlarında serada büyütülen biberlerin hastalıklara ve zararlılara karşı daha savunmasız olması, üretim aşamasında daha yoğun kimyasal gübre ve pestisit (tarım ilacı) kullanılmasına neden olabiliyor. Kabuğu soyulmadan tüketilen bu ürünlerdeki kalıntılar, doğrudan vücuda alınarak bağışıklık sistemini yorabiliyor.

SOFRALARDA GERÇEK KIŞ SEBZELERİNE YER AÇIN

Uzmanlar, kış aylarında hastalıklardan korunmak ve vücut direncini en üst seviyede tutmak için doğanın sunduğu gerçek kış sebzelerine yönelmenin şart olduğunu ifade ediyor. Domates ve biber yerine tam mevsimi olan ıspanak, pırasa, kereviz, brokoli, karnabahar, lahana, havuç ve turp gibi sebzelerin tüketilmesi, hem mevsimsel enfeksiyonlara karşı doğal kalkan oluşturuyor hem de vücudun vitamin ihtiyacını eksiksiz karşılıyor.