Dondurucu soğuklarda kurutma makinesi olmayan evlerde çamaşır kurutmak büyük bir soruna dönüşüyor. Çoğu kişi en pratik çözüm olarak ıslak kıyafetleri doğrudan kalorifer peteklerinin üzerine sermeyi tercih ediyor. Ancak Endüstri Mühendisi Jorge Morales de Labra, bu yaygın alışkanlığın neden büyük bir hata olduğunu çarpıcı sözlerle anlattı.

RADYATÖR TEKNOLOJİSİNİ ÖLDÜRÜYOR, FATURAYI KABARTIYOR

Çamaşırları radyatör üzerinde kurutmayı "dünyanın en kötü şeyi" olarak nitelendiren Labra, peteklerin odadaki ısı dolaşımını maksimuma çıkaracak özel bir mühendislikle tasarlandığını vurguladı. "Üzerlerini kumaşla örterseniz, tüm teknolojiyi mahvedersiniz" diyen uzmana göre ıslak kıyafetler ısının odaya yayılmasını kesiyor. Kombi, odayı ısıtmak yerine kıyafetlerdeki suyu buharlaştırmak için daha fazla enerji harcıyor ve bu durum ay sonunda faturaları gizlice kabartıyor.

EVİ KÜFE BOĞUYOR, SOLUNUMU TEHDİT EDİYOR

Tehlike sadece enerji kaybıyla sınırlı değil. Petek üzerinde hızla buharlaşan su, havasız odalarda nem seviyesini tehlikeli boyutlara taşıyor. Soğuk cam ve duvarlarla temas eden bu yoğun nem, duvar köşelerinde küf oluşumuna yol açarak iç mekan hava kalitesini bozuyor ve solunum yolu rahatsızlıklarını tetikliyor.

MÜHENDİSTEN BÜYÜKANNE USULÜ ALTERNATİF ÇÖZÜM

Isıyı boşa harcamadan çamaşır kurutmanın çok basit bir yolu olduğunu belirten Labra, kıyafetlerin doğrudan peteğin üzerine serilmek yerine radyatörün önüne (ısı akışını kesmeyecek güvenli bir mesafeye) yerleştirilen bir sandalyenin veya kurutmalığın üzerine asılmasını öneriyor. Uzman ayrıca, dışarısı soğuk olsa bile nemin dışarı atılması için odanın düzenli olarak havalandırılması gerektiğinin altını çiziyor.