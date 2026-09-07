İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın odağında, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve kullanılması iddiaları bulunuyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve savcılık işlemleri tamamlandı.
31 şüpheli adli kontrolle serbest
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 avukat ile 4 sivil şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Dosyada bulunan 4 şüphelinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.
12 şüpheli aranıyor
Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 12 şüphelinin yakalanması için emniyet ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.