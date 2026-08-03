ARKAS Holding ile Arıkan Şirketler Grubu ortaklığında İzmir Çeşme’deki Çakabey Mahallesi’nde 180 dönümlük arazide 20 odalı bir butik otel projesi tasarladı. Ancak sonrasında yaşananlar sonucu devasa bir rant ortaya çıktı.

38 KAT BÜYÜYEN PROJE!

Çevre Etkileşim Değerlendirme Yönetmeliği’ne göre eşik değerin altında olması sebebiyle “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Ruhsatı alan şirket projeyi revize etti ve 38 kat büyüttü.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ile ortağı Günay Guy Pagy’nin hissedar olduğu arazi için hazırlanan imar değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’nin olumsuz görüşüne rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Böylece rantın yolu açıldı.

ÇED BEKLEMEDEN SATIŞ

Farklı tiplerde 272 blokta 720 süper lüks konut yapılacak. 1 milyar 993 milyon 240 bin 834 lira olan projeye İtalyanca “Castello Fontana Otel” adı verildi.

Yeni imar planının ÇED raporu süreci devam etmesine rağmen şirket satışlara başladı. Şirket, maketler ve grafikler üzerinden ön siparişlerin açıldığını duyurdu. Başlangıç projesi olan otel ise 34 oda olarak yapılacak.

Projeden beklenen gelir ise yaklaşık 500 milyon Euro.

Yapılaşma yasağı proje için hiçe sayıldı

Söz konusu arazi, 3’üncü derecede SİT kapsamında. İzmir 2 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı ile “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” statüsünde. Yani bölge yapılaşmaya kapalı.

Nitekim Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan proje tanıtım dosyasında “apart otel” tanımı kullanıldı. Bir dikkat çekici nokta ise, bölgede sadece lüks konutları yapacak şirketin arazisine imar verilmesi...

Malikane gibi konutlar.

Rantçılar vatandaşa saldırdı

Çevre Etki Değerlendirmesi prosedürü doğrultusunda bakanlık halkın katılımı toplantısı düzenledi. Projeye tepki gösteren vatandaşlar ile projeyi destekleyenler arasında arbede yaşanırken, kavgaya polis müdahale etti. Bazı vatandaşlar rantçılar tarafından tartaklandı.

Çeşme Kent Konseyi, projeye itirazlarını şöyle sıraladı:

‘ÇEŞME BU YIĞILMAYI KALDIRMAZ’

- Turizm imarıyla konut inşa edilip parça parça satılması mevzuata aykırıdır. Apart otel ruhsatı bir kılıfıdır. Buna otel denmez; betonlaşma denir.

- Danıştay fiilen konut olduğunu tespit etmiştir. Burada amaçlanan turizm değil, turizm tahsisini rezidans rantına çevirmektir.

- Kaldı ki Çeşme’nin böyle bir yığılmayı taşıyacak altyapısı yoktur. Suyumuz kıt, kanalizasyon şebekemiz yetersizdir. Bu proje, zaten kısıtlı olan altyapıyı çökertir. Çeşme’nin betona değil; suya, doğaya ve nitelikli turizme ihtiyacı vardır.

- İşin en vahim yanı şudur: Daha ÇED süreci tamamlanmadan, yani çevresel etki değerlendirmesi yapılıp karara bağlanmadan, proje kendi internet sayfalarında tanıtılmakta ve alıcılardan “ön talep formu” toplanmaktadır.

- ÇED’siz satış çevre değerlendirmesini bir formaliteye indirgemek ve işi oldubittiye getirmektir. Bu, sürece de hukuka da açık bir saygısızlıktır.