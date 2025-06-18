İktidarın zeytinlik katliamının önünü sonuna kadar açan yeni yasa tasarısında detaylar netleşiyor. Limak ile IC Holding’in zeytinliklerde kömür santrali açmasını kolaylaştıran ve kamuoyunda ‘kişiye özel yasa’ olarak tepki çeken bu tasarıya Yatağan’daki termik santralin krokisi koyularak bu santrali işleten Aydem Enerji’ye de kapı açıldı. Muğla’nın Milas ilçesinde Limak -İçtaş’ın maden kömürüne karşı Akbelen ormanlarını ve zeytin tarlalarını korumak için yıllardır mücadele veren İkizköylüler, bu tasarıya karşı eylem ve basın açıklaması yaptı.

‘KAPINIZDA YATARIZ!’

İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Esra Işık yaptığı açıklamada “Duyduk ki TBMM’ne yeni bir yasa tasarısı gelmiş. Topraklarımız, ormanlarımız zeytinliklerimiz geçim kaynaklarımız madenlere peşkeş çekilecek. Bize, köylüye, bu topraklarda yaşayan vatandaşa sorulmadan yasa geçirilecekmiş. Biz bu çökme kanunu istemiyoruz. Zeytinliklerimizi ormanlarımızı topraklarımı koruyacağız, vermeyeceğiz. Tek bir karış toprağımızı, bir dal zeytinimizi vermeyeceğiz. Buradan Ankara’ya sesleniyoruz. Ankara’ya geliriz gerekirse meclisin kapısında yatarız. Bu toprakları terk etmeyeceğiz” dedi. Köylülerden 50 yaşındaki Aytaç Yakar da “Bizim zeytinliklerimizden ellerini, ayaklarını, iş makinalarını çeksinler. Limak mı, ne karın ağrısıysa yakamızdan topraklarından düşsün. Yeter artık yeter be. Kömür kömür kömür diye ömrümüzü aldılar. Zeytin yerine kömür mü yiyeceğiz biz. Yasayı geri çeksinler. Bu yasayı Limak’tan başka kimse istemiyor” diye konuştu.

Nihat Özdemir

‘Özdemir ve Çeçen’e özel yasa peşindeler’

SÖZCÜ’ye konuşan İkizköy ve Akbelenlilerin gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal ise bu yasanın Nihat Özdemir ve İbrahim Çeçen için çıkarıldığını belirtti. Yasa teklifinin gerekçesinde “yerli yakıtlı kömürlü termik santrallerin kapanmasının önüne geçmek istiyoruz” yazıldığını aktaran Atal, “Bu durumda olan sadece 3 termik santral var. Yatağan-Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri. AKP, bu termik santrallerle ilgili 1996 yılında Aydın İdare Mahkemesi’nin verdiği kapatma kararlarını halen uygulamadığı gibi şimdi de Nihat Özdemir ve İbrahim Çeçen’e özel yasa çıkartma peşinde” dedi. Gerekirse ÇED bekleme şartının kaldırılacağını

belirten Atal, kişiye özel yasayla bu süreç hızlandırılacak diye konuştu.

Köylüler, “Tek bir karış toprağımızı, bir dal zeytinimizi vermeyeceğiz” dedi.

Doğa düşmanları da yorulmamış

Zeytinlik katliamı yasasına bir tepki de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi. Dün yaptığı grup toplantısı konuşmasında konuyu dile getiren Özel, “Maalesef bir inadı sürdürüyorlar. 23 yılda defalarca onların zeytinliklere saldırdığı yasa tekliflerini gece yarısı önergelerini geri püskürtmekle geçti. Çevreciler yorulmadı, biz yorulmadık ama anlaşılıyor ki zeytinin ve doğanın düşmanları da yorulmamış” diye konuştu. Özel, CHP’nin bu yasaya karşı direneceğini söyledi.

AKP bunu daha önce de yapmıştı

Şirkete özel yasa akıllara Beşiktaş Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan ve ‘itirafçı’ olarak diğer tutuklamaların önünü açan Aziz İhsan Aktaş’ı getirdi. CHP lideri Özgür Özel, Aktaş’a özel yasayı şöyle anlatmıştı: Gaziosmanpaşa’da Aziz İhsan Aktaş’ın benzin istasyonunun yanına AVM yapmak isterler. İBB’den isterler verilmez. Yapabilmek için, TBMM’ye 5 Aralık 2024 gecesi bir önerge geldi. ‘Büyükşehirlerdeki ana arterler üzerindeki benzin istasyonlarının ruhsatını belediyeler değil, Çevre Bakanlığı verir’ diye. Bu önergenin adı ‘yukarıdan geldi’ önergesidir.”